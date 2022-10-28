Обвиняемая получила бюджетные деньги, но не выполнила обязательства
В Ольхонском районе Иркутской области будут судить предпринимательницу, которая смошенничала на отлове бездомных животных.
- По версии следствия, с ноября по декабрь 2020 года руководитель коммерческой организации, фактически не выполнив обязательства по муниципальному контракту на мероприятия по обращению с собаками без владельцев в Ольхонском районе, предоставила документы, содержащие фиктивные сведения об их выполнении в полном объёме. На основании поддельных документов она незаконно получила из муниципального бюджета более 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Преступление выявлено в ходе проверки прокуратуры, дело расследовали следователями полиции.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области раскрыли мошенничество на отлове собак
Происшествия, Фото:
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