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В Иркутской области раскрыли мошенничество на отлове собак

В Иркутской области раскрыли мошенничество на отлове собак
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обвиняемая получила бюджетные деньги, но не выполнила обязательства

В Ольхонском районе Иркутской области будут судить предпринимательницу, которая смошенничала на отлове бездомных животных.

- По версии следствия, с ноября по декабрь 2020 года руководитель коммерческой организации, фактически не выполнив обязательства по муниципальному контракту на мероприятия по обращению с собаками без владельцев в Ольхонском районе, предоставила документы, содержащие фиктивные сведения об их выполнении в полном объёме. На основании поддельных документов она незаконно получила из муниципального бюджета более 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Преступление выявлено в ходе проверки прокуратуры, дело расследовали следователями полиции.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 
мошенничество бездомные животные

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