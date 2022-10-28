Мужчину отправили в колонию строгого режима
Житель Бурятии, убивший свою беспомощную слепую мать, предстал перед судом. 27 октября Верховный суд республики провозгласил обвинительный приговор.
В январе мужчина, который был пьян, избил свою престарелую мать – инвалида 2 группы. Женщина была слепа на оба глаза и физически не могла оказать сыну сопротивление. Мужчина нанёс множественные удары в область головы и шеи, по телу, а затем задушил её.
- С учётом характера и степени общественной опасности содеянного, фактических обстоятельств дела, данных, характеризующих личность подсудимого, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 1 месяц в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Житель Бурятии задушил свою слепую мать
Происшествия, Фото:
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