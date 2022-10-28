28 октября

27 октября

Популярное

В Бурятии пожар оставил семью без дома

В Бурятии пожар оставил семью без дома
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания

Вечером 27 октября сгорел частный дом по улице Цветная в ДНТ «Светлое» Иволгинского района Бурятии.

Когда на место прибыли пожарные, дом был охвачен огнём. Существовала угроза перехода пламени на соседние постройки. В тушении пожара приняли участие 10 пожарных, которые задействовали пять автоцистерн. Открытый огонь ликвидировали за полчаса. Благодаря слаженной работе распространения огня на другие постройки удалось избежать, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Дом выгорел изнутри, обрушилось потолочное перекрытие уничтожена кровля и веранда. Общая площадь пожара составила 63 квадратных метра. Сумма материального ущерба оценивается в 1,2 млн рублей.

В момент возгорания жильцов дома не было. В республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили, что супруги и двое их несовершеннолетних детей пока будут жить у родственников.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, которая проходила по деревянной стене дома.



пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области раскрыли мошенничество на отлове собак
В Иркутской области раскрыли мошенничество на отлове собак
Происшествия, 28.10.2022
Обвиняемая получила бюджетные деньги, но не выполнила обязательства
Житель Бурятии задушил свою слепую мать
Житель Бурятии задушил свою слепую мать
Происшествия, 28.10.2022
Мужчину отправили в колонию строгого режима
В Бурятии пожар оставил семью без дома
В Бурятии пожар оставил семью без дома
Происшествия, 28.10.2022
Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания
В Чите неизвестный перебросил наркотики в колонию
В Чите неизвестный перебросил наркотики в колонию
Происшествия, 28.10.2022
«Посылку» перекинули через ограждение
В Бурятии злостного любителя пьяной езды во второй раз отправили в колонию
В Бурятии злостного любителя пьяной езды во второй раз отправили в колонию
Происшествия, 28.10.2022
Также автомобилиста на четыре с лишним года лишили водительских прав
Житель Бурятии схлопотал «условку» за помощь другу
Житель Бурятии схлопотал «условку» за помощь другу
Происшествия, 28.10.2022
Любитель пьяной езды вновь оказался на скамье подсудимых
Мошенник обманул в Улан-Удэ фанатку «Руки вверх!»
Мошенник обманул в Улан-Удэ фанатку «Руки вверх!»
Происшествия, 28.10.2022
Горожанка заплатила за поддельные билеты
Житель Бурятии «нашёл» мешки с омулем на берегу
Житель Бурятии «нашёл» мешки с омулем на берегу
Происшествия, 28.10.2022
При этом поймали мужчину с незаконно выловленным эндемиком ночью
В Бурятии в двух ДТП пострадали пассажиры
В Бурятии в двух ДТП пострадали пассажиры
Происшествия, 28.10.2022
Пострадавшие госпитализированы
В Улан-Удэ сорвавшаяся с цепи собака напала на трёх женщин
В Улан-Удэ сорвавшаяся с цепи собака напала на трёх женщин
Происшествия, 28.10.2022
Пострадавшие были доставлены в травмпункт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^