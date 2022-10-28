В Бурятии пожар оставил семью без дома









Вечером 27 октября сгорел частный дом по улице Цветная в ДНТ «Светлое» Иволгинского района Бурятии.Когда на место прибыли пожарные, дом был охвачен огнём. Существовала угроза перехода пламени на соседние постройки. В тушении пожара приняли участие 10 пожарных, которые задействовали пять автоцистерн. Открытый огонь ликвидировали за полчаса. Благодаря слаженной работе распространения огня на другие постройки удалось избежать, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Дом выгорел изнутри, обрушилось потолочное перекрытие уничтожена кровля и веранда. Общая площадь пожара составила 63 квадратных метра. Сумма материального ущерба оценивается в 1,2 млн рублей.В момент возгорания жильцов дома не было. В республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили, что супруги и двое их несовершеннолетних детей пока будут жить у родственников.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, которая проходила по деревянной стене дома.