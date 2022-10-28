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В Чите неизвестный перебросил наркотики в колонию

В Чите неизвестный перебросил наркотики в колонию
Происшествия,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
«Посылку» перекинули через ограждение

В читинскую колонию №3 перекинули крупную партию наркотиков, но её вовремя обнаружили.

Неизвестный перебросил через основное ограждение исправительной колонии общего режима свёрток, обмотанный клейкой лентой. Его нашёл младший инспектор. При вскрытии сотрудники изъяли два шприца с наркотическим веществом, а также мобильный телефон.

- По данному факту назначена и проводится служебная проверка, наркотические вещества отправлены на экспертизу, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.  
наркотики колония

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