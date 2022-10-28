В Бурятии злостного любителя пьяной езды во второй раз отправили в колонию

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Житель Тарбагатайского района Бурятии попался на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он уже дважды был осуждён за совершение аналогичного преступления. Ранее он уже отбыл обязательные работы и успел посидеть в колонии-поселении.
Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль пьяным, при этом попал в ДТП. По счастливой случайности в этом происшествии оказались повреждены только автомобили.
Суд приговорил мужчину к одному году колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Также с учётом предыдущих приговоров мужчина лишён права управления транспортными средствами на 4 года 2 месяца.
- Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Тарбагатайского районного суда.
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Происшествия, Фото:
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