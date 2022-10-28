Житель Бурятии схлопотал «условку» за помощь другу

Любитель пьяной езды вновь оказался на скамье подсудимых
В Еравнинском районе Бурятии предстал перед судом мужчина, который сел пьяным за руль по просьбе своего друга.
Как сообщили в пресс-службе Еравнинского районного суда, инцидент произошёл 8 апреля. К гости к сельчанину пришёл его приятель, они распивали пиво. Опьянев, друг попросил его отвезти домой.
Мужчина не стал отказываться и взялся подвезти его. Не остановило его и то, что у него никогда не было водительского удостоверения, а ранее он уже привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Только отъехав от дома, мужчина увидел ехавшую им навстречу служебную машину ДПС. Испугавшись, он заглушил двигатель, резко вывернул руль и съехал с дороги. Однако автоинспекторы заметили машину и направили водителя в служебное авто для установления личности и дальнейшего разбирательства.
Тогда пьяный водитель всячески пытался вырваться, он оказывал сопротивление сотрудникам полиции.
В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело по ст.264.1 ч.2 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом».
Суд приговорил его шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Приговор суда вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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