Житель Бурятии схлопотал «условку» за помощь другу

Любитель пьяной езды вновь оказался на скамье подсудимых



В Еравнинском районе Бурятии предстал перед судом мужчина, который сел пьяным за руль по просьбе своего друга.



Как сообщили в пресс-службе Еравнинского районного суда, инцидент произошёл 8 апреля. К гости к сельчанину пришёл его приятель, они распивали пиво. Опьянев, друг попросил его отвезти домой.



Мужчина не стал отказываться и взялся подвезти его. Не остановило его и то, что у него никогда не было водительского удостоверения, а ранее он уже привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Только отъехав от дома, мужчина увидел ехавшую им навстречу служебную машину ДПС. Испугавшись, он заглушил двигатель, резко вывернул руль и съехал с дороги. Однако автоинспекторы заметили машину и направили водителя в служебное авто для установления личности и дальнейшего разбирательства.



Тогда пьяный водитель всячески пытался вырваться, он оказывал сопротивление сотрудникам полиции.



В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело по ст.264.1 ч.2 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом».



Суд приговорил его шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.



Приговор суда вступил в законную силу.

