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Житель Бурятии схлопотал «условку» за помощь другу

Житель Бурятии схлопотал «условку» за помощь другу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Любитель пьяной езды вновь оказался на скамье подсудимых

В Еравнинском районе Бурятии предстал перед судом мужчина, который сел пьяным за руль по просьбе своего друга.

Как сообщили в пресс-службе Еравнинского районного суда, инцидент произошёл 8 апреля. К гости к сельчанину пришёл его приятель, они распивали пиво. Опьянев, друг попросил его отвезти домой.

Мужчина не стал отказываться и взялся подвезти его. Не остановило его и то, что у него никогда не было водительского удостоверения, а ранее он уже привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Только отъехав от дома, мужчина увидел ехавшую им навстречу служебную машину ДПС. Испугавшись, он заглушил двигатель, резко вывернул руль и съехал с дороги. Однако автоинспекторы заметили машину и направили водителя в служебное авто для установления личности и дальнейшего разбирательства.

Тогда пьяный водитель всячески пытался вырваться, он оказывал сопротивление сотрудникам полиции.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело по ст.264.1 ч.2 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом».

Суд приговорил его шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор суда вступил в законную силу. 
водители алкогольное опьянение

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