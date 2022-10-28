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Мошенник обманул в Улан-Удэ фанатку «Руки вверх!»

Мошенник обманул в Улан-Удэ фанатку «Руки вверх!»
Происшествия, 
Горожанка заплатила за поддельные билеты

В четверг, 27 октября, в полицию обратилась 33-летняя улан-удэнка, ставшая жертвой мошенников. Она заказала с рук билеты на концерт, которые оказались поддельными, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. Как выяснил «Байкал-Daily», речь идёт о концерте группы «Руки вверх!», который отгремел в Улан-Удэ 24 октября.

Установлено, что 21 октября горожанка популярном сайте увидела объявление о продаже билетов на концерт.

Продавец заверил покупательницу, что билеты ему достались якобы бесплатно от знакомого, и он решил их продать по более низкой цене. Затем переписка велась в мессенджере: автор объявления скинул улан-удэнке номер счёта для оплаты 3600 рублей за покупку двух билетов. А затем на электронную почту прислал их копии.

Однако попасть на концерт девушке и её спутнику не удалось: билеты оказались подделкой, а указанные в них данные организаторов и QR-коды были недействительны.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Жителей республики призывают приобретать товары и заказывать услуги только на официальных сайтах организаций.
мошенничество

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