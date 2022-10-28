Житель Бурятии «нашёл» мешки с омулем на берегу

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

При этом поймали мужчину с незаконно выловленным эндемиком ночью



26 октября в Кабанском районе Бурятии, в 13 километрах от села Ранжурово полицейские остановили моторную лодку, в которой ехали двое мужчин. Поймали их на реке Селенга ночью. В лодке лежали два мешка с омулем.



В ходе разбирательства 30-летний мужчина заявил, что «случайно увидел мешки с омулем на берегу и забрал себе». На вопрос, что же они делают на Селенге ночью, мужчина заверил, что не нашёл другого времени, чтобы проверить на воде отремонтированный мотор.



Полицейские изъяли 78 особей байкальского эндемика (38 килограммов), саму лодку с мотором, а также два весла.



- В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём». Максимальное наказание согласно санкциям данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Мужчина в настоящее уже привлекается к уголовной ответственности за ранее совершённую незаконную добычу водных биологических ресурсов, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Также уголовное дело возбуждено по факту незаконного вылова рыбы (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Ущерб от её добычи составил около 570 тысяч рублей.

