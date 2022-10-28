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Житель Бурятии пытался протащить гашиш в иркутский аэропорт

Житель Бурятии пытался протащить гашиш в иркутский аэропорт
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина примотал наркотики к ноге

24 октября в аэропорту Иркутска задержали 36-летнего жителя Бурятии, который пытался пройти внутрь с гашишем.

Мужчина подготовился к прохождению зоны досмотра. Пакет с гашишем он заранее примотал с помощью скотча к бедру левой ноги. Однако наркотики обнаружили и изъяли.

- По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является гашишем весом почти 40 грамм. Задержанный пояснил, что собрал наркотическое средство в Закаменском районе Бурятии для личного употребления, без цели сбыта, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», по которой предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
наркотики аэропорт

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