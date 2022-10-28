В Иркутской области 17-летний мотоциклист насмерть сбил пенсионерку













По информации ГУ МВД по Иркутской области



Вечером 27 октября в селе Хайта Усольского района Иркутской области на улице Полевая было найдено тело женщины. Осмотр места происшествия указал сотрудникам полиции на то, что женщина могла стать жертвой ДТП.Полицейские опросили жителей близлежащих домов, чтобы узнать какую-либо дополнительную информацию, однако успехом это не увенчалось. Видеокамеры, которые могли бы захватывать проезжую часть, также отсутствовали.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники, участковые уполномоченные и инспекторы ОГИБДД установили виновника в гибели женщины. Им оказался 17-летний местный житель, который двигался по улице на не зарегистрированном в установленном порядке мотоцикле Racer. Подросток совершил наезд на пенсионерку, после чего покинул место ДТП.Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Теперь молодому лихачу может грозить до 12 лет лишения свободы.