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В Бурятии в двух ДТП пострадали пассажиры

В Бурятии в двух ДТП пострадали пассажиры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавшие госпитализированы

Накануне, 27 октября, на дорогах Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими, сообщили в УГИБДД по республике.

Утром в Бичурском районе автомобиль «Тойота Спринтер» съехал с проезжей части в кювет, там машина опрокинулась. Произошло это на автодороге Мухоршибирь – Бичура – Кяхта.

Травмы получил 62-летний пассажир автомобиля. Он был доставлен в центральную районную больницу.

В седьмом часу вечера ДТП произошло в Мухоршибирском районе. Автомобиль «Мерседес Е430», которым управлял 23-летний водитель, столкнулся с «Вольво».

После аварии в больницу госпитализировали 23-летнего пассажира «Мерседеса».

Вчера в республике инспекторы ДПС выявили 312 нарушений ПДД, в том числе задержаны и 14 водителей с признаками опьянения. 
ДТП

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