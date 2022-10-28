В Бурятии в двух ДТП пострадали пассажиры

Пострадавшие госпитализированы



Накануне, 27 октября, на дорогах Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими, сообщили в УГИБДД по республике.



Утром в Бичурском районе автомобиль «Тойота Спринтер» съехал с проезжей части в кювет, там машина опрокинулась. Произошло это на автодороге Мухоршибирь – Бичура – Кяхта.



Травмы получил 62-летний пассажир автомобиля. Он был доставлен в центральную районную больницу.



В седьмом часу вечера ДТП произошло в Мухоршибирском районе. Автомобиль «Мерседес Е430», которым управлял 23-летний водитель, столкнулся с «Вольво».



После аварии в больницу госпитализировали 23-летнего пассажира «Мерседеса».



Вчера в республике инспекторы ДПС выявили 312 нарушений ПДД, в том числе задержаны и 14 водителей с признаками опьянения.

