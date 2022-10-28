Пострадавшие были доставлены в травмпункт
27 октября в Улан-Удэ хозяйская собака напала сразу на трёх женщин. Произошло это на улице Амагаева, сообщили в комитете городского хозяйства.
На место происшествия выезжали полицейские, а также сотрудники комитета городского хозяйства, управления административного контроля мэрии, управления ветеринарии Бурятии. Было установлено, что хозяйская собака сорвалась с цепи, выбежала на улицу и напала на трёх женщин в ограде дома и возле водоколонки.
При этом повреждения получили две женщины. Пострадавшие были доставлены в травмпункт, в им была оказана помощь. К счастью, госпитализация не понадобилась.
- Владелец собаки установлен. В отношение него собраны материалы для привлечения по четырём правонарушениям: два нападения, самовыгул, отсутствие регистрации. Обращаем внимание на неукоснительное выполнение требований закона по регистрации своих животных и их правильному содержанию, - обратился консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
Сейчас штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 октября в пригороде Улан-Удэ произошла трагедия - три агрессивные хозяйские собаки насмерть загрызли женщину.
В Улан-Удэ сорвавшаяся с цепи собака напала на трёх женщин
Происшествия, Фото:
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