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В Улан-Удэ сорвавшаяся с цепи собака напала на трёх женщин

В Улан-Удэ сорвавшаяся с цепи собака напала на трёх женщин
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
Пострадавшие были доставлены в травмпункт

27 октября в Улан-Удэ хозяйская собака напала сразу на трёх женщин. Произошло это на улице Амагаева, сообщили в комитете городского хозяйства.

На место происшествия выезжали полицейские, а также сотрудники комитета городского хозяйства, управления административного контроля мэрии, управления ветеринарии Бурятии. Было установлено, что хозяйская собака сорвалась с цепи, выбежала на улицу и напала на трёх женщин в ограде дома и возле водоколонки.

При этом повреждения получили две женщины. Пострадавшие были доставлены в травмпункт, в им была оказана помощь. К счастью, госпитализация не понадобилась.

- Владелец собаки установлен. В отношение него собраны материалы для привлечения по четырём правонарушениям: два нападения, самовыгул, отсутствие регистрации. Обращаем внимание на неукоснительное выполнение требований закона по регистрации своих животных и их правильному содержанию, - обратился консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Сейчас штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 октября в пригороде Улан-Удэ произошла трагедия - три агрессивные хозяйские собаки насмерть загрызли женщину.

собаки

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