Иркутянин, задавивший спящую женщину, предстанет перед судом

Сначала автомобилист отрицал свою вину



В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего мужчины. Он обвиняется в смертельном ДТП.



По версии следствия, 15 августа, находясь возле своего дома, расположенного на улице Северная, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», начал движение. Не убедившись в безопасности манёвра, он совершил наезд на женщину, которая в тот момент спала возле автомобиля в состоянии опьянения.



Испугавшись ответственности, отогнал свою машину с места происшествия и перетащил пострадавшую к воротам своего гаража. На место прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть 60-летней потерпевшей. Сотрудников правоохранительных органов мужчина ввёл в заблуждение, сообщив о своей непричастности к содеянному.



- Позже следователь СК при взаимодействии с полицейскими установили истинную картину произошедшего. Была изъята запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлён момент наезда на женщину указанным автомобилем. На допросе следователям СК мужчина признал факт наезда, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В рамках расследования уголовного дела проведена автотехническая экспертиза, в заключение которой сказано, что мужчина должен был руководствоваться правилами дорожного движения, убедиться в отсутствии препятствий для движения транспортного средства, чтобы не подвергнуть никого опасности.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Автомобилисту грозит до двенадцати лет колонии.

