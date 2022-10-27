27 октября

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В Бурятии пятилетний ребёнок спалил 120 центнеров сена

В Бурятии пятилетний ребёнок спалил 120 центнеров сена
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Два крупных пожара, уничтоживших сено, произошло за сутки

В Бурятии за сутки сгорело 450 центнеров сена, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Первый пожар произошёл 26 октября в селе Мыла Закаменского района. Дотла сгорели 120 центнеров сена, хранившиеся под навесом.

Сумма ущерба составила 160 тысяч рублей. 

По предварительным данным, причиной произошедшего стала детская шалость. Пятилетний сын собственника сена играл со спичками и устроил пожар.


Второй пожар произошёл в селе Комсомольское Еравнинского района. Сено там загорелось на площади 100 квадратных метров. Тушить пожар пришлось целых два часа.

В тушении приняли участие трое пожарных и пятеро добровольцев. Были задействованы четыре единицы техники, в том числе два трактора с ёмкостями для оперативного подвоза воды. Здесь оказалось уничтожено 330 центнеров сена, ущерб оценён в 250 тысяч рублей.

Всего владелец сена содержит 15 голов крупного рогатого скота. Сами животные не пострадали. 

пожар

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