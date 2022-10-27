В Бурятии пятилетний ребёнок спалил 120 центнеров сена



По предварительным данным, причиной произошедшего стала детская шалость. Пятилетний сын собственника сена играл со спичками и устроил пожар.









В Бурятии за сутки сгорело 450 центнеров сена, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Первый пожар произошёл 26 октября в селе Мыла Закаменского района. Дотла сгорели 120 центнеров сена, хранившиеся под навесом.Сумма ущерба составила 160 тысяч рублей.Второй пожар произошёл в селе Комсомольское Еравнинского района. Сено там загорелось на площади 100 квадратных метров. Тушить пожар пришлось целых два часа.В тушении приняли участие трое пожарных и пятеро добровольцев. Были задействованы четыре единицы техники, в том числе два трактора с ёмкостями для оперативного подвоза воды. Здесь оказалось уничтожено 330 центнеров сена, ущерб оценён в 250 тысяч рублей.Всего владелец сена содержит 15 голов крупного рогатого скота. Сами животные не пострадали.