Отец не доглядел за дочерью
В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, трёхлетняя дочь которого выпала из окна квартиры на третьем этаже. Мужчина подозревается по ст.125 УК РФ «Оставление в опасности», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, днём 22 октября мужчина находился дома вместе со своей дочерью. Девочка, оставшись без присмотра отца, забралась на подоконник и случайно упала вниз.
Скорую помощь ребёнку вызвали очевидцы.
- В настоящее время состояние девочки удовлетворительное, врачами ей оказана необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Кроме того, здесь добавили, что в квартире ещё был двухлетний мальчик – брат пострадавшей девочки.
Прокуратура начала свою проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере семейного благополучия.
В Иркутске из окна выпала трёхлетняя девочка
Происшествия, Фото:
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