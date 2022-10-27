В Иркутске из окна выпала трёхлетняя девочка

Отец не доглядел за дочерью



В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, трёхлетняя дочь которого выпала из окна квартиры на третьем этаже. Мужчина подозревается по ст.125 УК РФ «Оставление в опасности», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, днём 22 октября мужчина находился дома вместе со своей дочерью. Девочка, оставшись без присмотра отца, забралась на подоконник и случайно упала вниз.



Скорую помощь ребёнку вызвали очевидцы.



- В настоящее время состояние девочки удовлетворительное, врачами ей оказана необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Кроме того, здесь добавили, что в квартире ещё был двухлетний мальчик – брат пострадавшей девочки.



Прокуратура начала свою проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере семейного благополучия.



