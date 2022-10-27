У жителя Иркутской области похитили 2 млн рублей через приложение банка





По информации ГУ МВД по Иркутской области



41-летний житель Нижнеудинского района Иркутской области стал жертвой мошенников и лишился почти двух миллионов рублей.Потерпевшему поступил звонок от «сотрудника безопасности банка», который сообщил, что неизвестные якобы оформили на него кредит. Для того, чтобы вернуть «украденные мошенниками» деньги, мужчина должен был продиктовать номер карты и зайти в свой личный кабинет. Поверив злоумышленникам, потерпевший выполнил все их требования, после чего потерял доступ к приложению банка на телефоне.Спустя некоторое время мужчина обнаружил, что теперь на его имя действительно оформлен кредит размером около двух миллионов рублей. После этого, мужчина понял, что попался на уловку мошенников, и отправился в полицию.Полицейские напоминают, что сотрудники службы безопасности никогда не будут звонить клиентам банка и спрашивать сведения о платежных картах и коды подтверждения.