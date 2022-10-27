Инцидент произошёл в Энергетике
Рано утром 25 октября в улан-удэнском микрорайоне Энергетик в гаражном массиве обнаружили труп мужчины. Сотрудники бригады скорой медицинской помощи сообщили об этом полицейским.
Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Личность умершего была установлена, им оказался 56-летний местный житель, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
По предварительной информации, на теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причин смерти.
В Улан-Удэ возле гаражей нашли труп
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