27 октября

26 октября

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В Иркутской области при тушении гаража нашли два трупа

В Иркутской области при тушении гаража нашли два трупа
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Погибли мужчина и женщина

В ночь на 27 октября в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Фрунзе в Железногорск-Илимский Иркутской области.

Дым из-под двери гаража увидели люди, проживающие напротив, и вызвали пожарных. Кирпичный одноэтажный гараж был не заперт и наполнен дымом. Пожар произошёл в подвале гаража.

- Пожарные в считанные минуты ликвидировали возгорание. В гараже были обнаружены погибшие 56-летний мужчина и 53-летняя женщина. Причину пожара предстоит установить дознавателям, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

За сутки 26 октября в Иркутской области произошло 13 пожаров: горели два гаража, один нежилой дом, одно неэксплуатируемое строение, шесть пожаров зарегистрировано в хозяйственных постройках. В остальных случаях пожарные подразделения реагировали на возгорания мусора и сухой растительности.

В Братске во время пожара в нежилом здании травмирован человек. Мужчина самостоятельно хотел потушить пожар, но в итоге получил ожоги. Его доставили в больницу.
пожар смерть

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