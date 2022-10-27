В Улан-Удэ задержали вора, укравшего из сейфа 6,5 млн рублей





















Полицейские из Екатеринбурга задержали в Улан-Удэ подозреваемого в краже 6,5 млн рублей.Кража произошла в августе в Екатеринбурге, в полицию обратился руководитель организации. Он рассказал, что неизвестный ночью отжал защитные ставни на окне и залез помещение фирмы. Преступник вскрыл с помощью отвёртки немудрёный сейф и стащил хранившиеся в нём 6,5 млн рублей. Деньги были получены при продаже загородной недвижимости и принадлежали самому директору.Действия вора зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в офисе. По этим записям удалось установить приметы, в частности, броскую татуировку в виде креста на руке.Вскоре личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 39-летний житель Петропавловск-Камчатского.Скрыться от следствия мужчина решил в Улан-Удэ. Оперативная группа екатеринбургских сыщиков выдвинулась в Бурятию, где им удалось задержать предполагаемого похитителя.- В настоящее время в отношении задержанного продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 158 УК Российской Федерации «Кража в особо крупном размере». Максимальное наказание за подобное преступление, составляет 10 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.Фигуранта дела арестовали.