В Бурятии напившегося мужчину спасли от почти неминуемой смерти

Пациент не приходил в сознание и не мог самостоятельно дышать



В Бурятии спасли пациента, получившего отравление, от почти неминуемой гибели. Медикам пришлось приложить немало усилий, чтобы спасти жизнь 33-летнему мужчине, рассказали в БСМП.



Инцидент произошёл в одном из районов республики. Мужчину обнаружили в гараже в бессознательном состоянии. Рядом с ним находилась ёмкость с неизвестным веществом, предположительно, ацетоном. Бригадой скорой помощи он был госпитализирован в отделение реанимации центральной районной больницы. Была проведена интенсивная терапия, но и на следующий день состояние пациента не изменилось.



Чтобы спасти мужчину, принято решение санавиацией доставить его в больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.



- В структуре пациентов, поступающих с токсикологией в БСМП, наибольший сегмент занимают отравления, ассоциированные с употреблением алкоголя и его суррогатов. Мужчину спасла мультидисциплинарная бригада лучших врачей больницы - слаженная команда из трёх отделений, - рассказали в больнице скорой медицинской помощи.



Неоднократно проводились консилиумы, на которых принимались жизненно важные решения о коррекции лечения: применении тех или иных препаратов, подключении медоборудования.



- Случай был крайне сложным, при таком состоянии шансы на выживание очень малы. Больной не приходил в сознание, не мог самостоятельно дышать, желудочное содержимое поступало в дыхательные пути и вызывало ожог. Было низкое артериальное давление, отёк головного мозга и поражение его клеток, вызывающие нарушение работы нервной системы. Это инфекционно-токсический шок второй степени, сопровождающийся поражением всех органов и систем, - рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №3 Павел Ту-ши-ин.



Главной задачей медиков в этот момент была поддержка и коррекция функций жизненно важных органов. Девять дней проводилась очистка крови, для быстрого восстановления артериального давления использовали специальный аппарат, а для поддержки центральной нервной и дыхательной систем проводилась искусственная вентиляция легких.



Спустя четыре дня врачам удалось добиться положительной динамики и стабилизировать артериальное давление. Через 10 суток пациент смог самостоятельно дышать, а через 13 суток был переведён из реанимации в терапевтическое отделение.



Мужчину выписали домой через 27 дней.



- Хотелось бы призвать людей позаботиться о своей безопасности и исключить употребление алкоголя. Безопасной дозы алкоголя не бывает, - обратился Павел Ту-ши-ин.

