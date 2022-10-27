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В Бурятии вернули украденного вандалами медвежонка

В Бурятии вернули украденного вандалами медвежонка
Происшествия,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
«Сейчас он уже с нами!» - радуются в ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе эколого-просветительская тропа «Книга природы» около офиса ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в посёлке Усть-Баргузин была серьёзно испорчена вандалами. Кроме прочего, из фотозоны вандалы стащили картонного медвежонка, местонахождение которого оставалось неизвестным ещё несколько дней.

Но на днях косолапого детёныша вернули на место.

- Сейчас он уже с нами! Благодарим всех, кто помог предать огласке произошедший с семьёй медведей случай: отклики неравнодушных местных жителей на просторах Интернета помогли оперативно «разнести» информацию и поспособствовали тому, что «потерявшийся» нашёл путь обратно, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Обстоятельства кражи и порчи имущества не раскрываются, так как продолжается следствие. Однако, не исключено, что тропу громили несовершеннолетние. «Учитывая выясненные обстоятельства, ещё раз просим родителей и педагогов провести воспитательные беседы с подрастающим поколением на соответствующие темы», - говорится в сообщении «Заповедного Подлеморья».

Прежний вид фотозона тропы примет только весной, поскольку для проведения некоторых работ нужна тёплая погода.
кража вандализм

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