Водитель легковушки внезапно выехал на встречную полосу, врезавшись в «КамАЗ»
26 октября вблизи села Перевоз Зиминского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. В столкновении BMW и грузовика «КамАЗ» погиб водитель легкового автомобиля.
Установлено, что водитель BMW ехал из Красноярска в Иркутск. Решив обогнать грузовик, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «КамАЗом», который перевозил из Владивостока в Красноярск партию консервов.
- В результате случившегося мужчина, находившийся за рулём легковушки, получил различные травмы и был госпитализирован в медучреждение города Саянск, где в последующем скончался, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области водитель BMW погиб в столкновении с фурой
Происшествия, Фото:
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