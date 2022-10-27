27 октября

26 октября

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В Иркутской области водитель BMW погиб в столкновении с фурой

В Иркутской области водитель BMW погиб в столкновении с фурой
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель легковушки внезапно выехал на встречную полосу, врезавшись в «КамАЗ»

26 октября вблизи села Перевоз Зиминского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. В столкновении BMW и грузовика «КамАЗ» погиб водитель легкового автомобиля.

Установлено, что водитель BMW ехал из Красноярска в Иркутск. Решив обогнать грузовик, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «КамАЗом», который перевозил из Владивостока в Красноярск партию консервов.

- В результате случившегося мужчина, находившийся за рулём легковушки, получил различные травмы и был госпитализирован в медучреждение города Саянск, где в последующем скончался, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП смерть

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