В Иркутской области водитель BMW погиб в столкновении с фурой

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель легковушки внезапно выехал на встречную полосу, врезавшись в «КамАЗ»



26 октября вблизи села Перевоз Зиминского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. В столкновении BMW и грузовика «КамАЗ» погиб водитель легкового автомобиля.



Установлено, что водитель BMW ехал из Красноярска в Иркутск. Решив обогнать грузовик, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «КамАЗом», который перевозил из Владивостока в Красноярск партию консервов.



- В результате случившегося мужчина, находившийся за рулём легковушки, получил различные травмы и был госпитализирован в медучреждение города Саянск, где в последующем скончался, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

