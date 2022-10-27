В Забайкалье вор с ружьём два месяца прятался в лесу

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Он жил в заброшенных постройках



Совершивший серию краж забайкалец два месяца скрывался от полиции в лесу.



Ранее в ОМВД России по Сретенскому району обратился 87-летний мужчина. Он рассказал полицейским о том, что из её дома украли 13 тысяч рублей. Полицейские быстро установили личность злоумышленника, но задержать его не удалось.



Спустя некоторое время этот же пожилой мужчина вновь обратился в полицию и сообщил, что на этот раз у него украли продукты, 14 тысяч рублей. Также вор, взломав сейф, забрал гладкоствольное двуствольное ружьё.



В тот же день ещё один житель села сообщил о краже: неизвестный забрал из его дома валенки и зимний костюм.



Сотрудники полиции предположили, что все кражи могут быть совершены одним человеком, который, судя по украденным вещам, может скрываться в лесу.



- Для задержания подозреваемого в Сретенский район выехали сотрудники аппарата регионального УМВД. Оперативники с привлечением кинологов и бойцов спецподразделения осуществили сплошную проверку жилого сектора и прочесали лес вблизи села. В результате предпринятых мер подозреваемый был задержан в лесу. При нём находилось похищенное ружье и около семи тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Как выяснилось, всё это время мужчина ночевал в заброшенных постройках в лесу неподалёку от села. Когда температура ночью упала ниже 10 градусов, а в лесу выпал снег, мужчина отправился в село, чтобы добыть себе тёплую одежду. В лесу он собирался скрываться долгое время.



По фактам краж возбуждены уголовные дела по статье «Кража». На данным момент мужчина заключён под стражу.



