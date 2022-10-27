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Ревнивого жителя Бурятии осудили за убийство

Ревнивого жителя Бурятии осудили за убийство
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина расправился с односельчанином на берегу реки

27-летний житель села Новоильинск Заиграевского района Бурятии осуждён за убийство.

Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло в июне 2021 года на берегу реки Илька. Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения из ревности избил односельчанина и нанёс два ножевых ранения в плечо и грудную клетку. Потерпевший скончался в машине скорой медицинской помощи.

Заиграевский районный суд вынес приговор на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. 
  
- Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.
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