В Бурятии выявили смертельно опасную инфекцию в мясе медведей

Два случая трихинеллёза выявлено в двух районах республики



С начала осени в Бурятии обнаружено два случая трихинеллёза в мясе медведей. Положительные пробы обнаружены в Мухоршибирском и Бичурском районах, сообщили в управлении ветеринарии.



При употреблении мяса диких животных, не прошедших ветеринарно-санитарную инспекцию, существуют риск заражения этими паразитами. В первую очередь - это мясо кабана, медведя и свиней.



Возбудителями паразитарного заболевания являются биогельминты (паразитические черви) трихинеллы.



- Если человек употребит мясо заражённого животного, то личинки через кровеносную систему потоком крови разносятся по организму в любой орган и могут сохранять жизнеспособность в мышцах в течение 20 лет, - отмечают в управлении ветеринарии.



Как правило, первые признаки заболевания проявляются спустя 10-20 дней в виде внезапного повышения температуры, отёка лица, болей в мышцах, суставах, животе и расстройства желудочно-кишечного тракта. Есть и вероятность летального исхода.



Риск заразиться существует при употреблении мяса, купленного с рук, а также в результате браконьерской охоты.



В свою очередь, специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил:



- Не приобретать мясо свиней и диких животных с рук и в местах несанкционированной торговли;



- Приобретая мясо на рынке, требовать документ, подтверждающий проведение ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объёме;



- Если с мясом всё в порядке, на туше обязательно должно присутствовать клеймо овальной формы, которое ставят в ветлаборатории. В верхней части клейма должна присутствовать надпись «Российская Федерация», в нижней «Госветслужба», а между ними три пары цифр, обозначающие код субъекта, муниципального образования и порядковый номер лаборатории, проводившей экспертизу и клеймение;



- Охотничье-промысловым хозяйствам, обществам охотников, а также охотникам-любителям, которые занимаются отстрелом диких животных, перед употреблением или реализацией провести ветеринарно-санитарную экспертизу мяса животных.



