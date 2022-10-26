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В Бурятии выявили смертельно опасную инфекцию в мясе медведей

В Бурятии выявили смертельно опасную инфекцию в мясе медведей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Два случая трихинеллёза выявлено в двух районах республики

С начала осени в Бурятии обнаружено два случая трихинеллёза в мясе медведей. Положительные пробы обнаружены в Мухоршибирском и Бичурском районах, сообщили в управлении ветеринарии.

При употреблении мяса диких животных, не прошедших ветеринарно-санитарную инспекцию, существуют риск заражения этими паразитами. В первую очередь - это мясо кабана, медведя и свиней.

Возбудителями паразитарного заболевания являются биогельминты (паразитические черви) трихинеллы.

- Если человек употребит мясо заражённого животного, то личинки через кровеносную систему потоком крови разносятся по организму в любой орган и могут сохранять жизнеспособность в мышцах в течение 20 лет, - отмечают в управлении ветеринарии.

Как правило, первые признаки заболевания проявляются спустя 10-20 дней в виде внезапного повышения температуры, отёка лица, болей в мышцах, суставах, животе и расстройства желудочно-кишечного тракта. Есть и вероятность летального исхода.

Риск заразиться существует при употреблении мяса, купленного с рук, а также в результате браконьерской охоты.

В свою очередь, специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил:

- Не приобретать мясо свиней и диких животных с рук и в местах несанкционированной торговли;

- Приобретая мясо на рынке, требовать документ, подтверждающий проведение ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объёме;

- Если с мясом всё в порядке, на туше обязательно должно присутствовать клеймо овальной формы, которое ставят в ветлаборатории. В верхней части клейма должна присутствовать надпись «Российская Федерация», в нижней «Госветслужба», а между ними три пары цифр, обозначающие код субъекта, муниципального образования и порядковый номер лаборатории, проводившей экспертизу и клеймение;

- Охотничье-промысловым хозяйствам, обществам охотников, а также охотникам-любителям, которые занимаются отстрелом диких животных, перед употреблением или реализацией провести ветеринарно-санитарную экспертизу мяса животных.

трихинеллёз ветеринария

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