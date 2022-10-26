В Иркутской области необучаемый водитель получил срок за пьяное вождение

Мужчина уже имел непогашенную судимость за нетрезвую езду



В городе Шелехов Иркутской области предстал перед судом 35-летний местный житель. Он в очередной раз попался на нетрезвом вождении, имея при этом непогашенную судимость.



Мужчина уже три раза попадался полицейским пьяным за рулём. В ноябре 2021 года посреди вечера он управлял автомобилем нетрезвый, а дороге в Шелехов был остановлен инспектором ДПС.



- От прохождения освидетельствования водитель отказался, не выполнив законного требования уполномоченного должностного лица. После чего в отношении него было инициировано уголовное преследование, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Суд любителю пьяной езды назначил наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Дополнительно его лишили водительских прав на два года.



