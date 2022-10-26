Пострадавшего достали спасатели
Вечером 25 октября в Чите произошло на Смоленском кольце столкнулись легковушка ВАЗ-2107 и автобус МАЗ. После столкновения один человек оказался зажат искорёженными деталями внутри отечественного автомобиля.
- Прибывшие на место сотрудники специализированной пожарно-спасательной части произвели отключение аккумулятора и деблокировали пострадавшего. Травмированный гражданин был передан работникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В пресс-службе УГИБДД по Забайкальскому краю отметили, что водитель ВАЗа колесил по городу без водительских прав.
В Чите мужчину зажало в салоне машины после ДТП
Происшествия, Фото:
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