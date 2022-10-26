В Чите мужчину зажало в салоне машины после ДТП

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Пострадавшего достали спасатели



Вечером 25 октября в Чите произошло на Смоленском кольце столкнулись легковушка ВАЗ-2107 и автобус МАЗ. После столкновения один человек оказался зажат искорёженными деталями внутри отечественного автомобиля.



- Прибывшие на место сотрудники специализированной пожарно-спасательной части произвели отключение аккумулятора и деблокировали пострадавшего. Травмированный гражданин был передан работникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



В пресс-службе УГИБДД по Забайкальскому краю отметили, что водитель ВАЗа колесил по городу без водительских прав.



