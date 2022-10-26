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Улан-удэнец обчистил киоск, где работает его жена

Улан-удэнец обчистил киоск, где работает его жена
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Кража произошла, когда женщина ушла на обед

Улан-удэнец взломал и обокрал продуктовый киоск, где работает его супруга. Об этом преступлении рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Следующей по маршруту патрулирования группе задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о краже в киоске на ул. Чкалова. О произошедшем в полицию сообщила продавец.

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили сломанные рольставни и раскиданные по киоску продукты. Из кассы были украдены 34 тысячи рублей. Как пояснила работница продуктового киоска, в обеденный перерыв пришел её муж, вскрыл рольставни, разбил стекло двери и проник внутрь. Забрав деньги из кассы, мужчина убежал.



Сотрудники вневедомственной охраны приступили к отработке территории по составленной ориентировке. Позже вор вновь вернулся к киоску, где его и задержали. Мужчина уже успел потратить половину украденной суммы.

Задержанного, ранее судимого 29-летнего улан-удэнца, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
кража Росгвардия

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