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В Улан-Удэ ищут подозреваемую в кражах с рабочих мест

В Улан-Удэ ищут подозреваемую в кражах с рабочих мест
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Руководителей кафе и магазинов призывают к бдительности

Улан-удэнские полицейские разыскивают 44-летнюю женщину, подозреваемую в четырёх кражах. Предварительно установлено, что под предлогом трудоустройства в магазины и другие организации она ворует деньги и вещи, сообщает в МВД по Бурятии.

В МВД рассказали, что в начале октября, проходя испытательный срок в качестве посудницы в кафе, подозреваемая в первый же день украла из раздевалки пальто хозяйки заведения Женщина вышла из помещения в украденной верхней одежде, захватив свою куртку. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.

Спустя две недели она украла пять тысяч рублей из кассы магазина на улице Гагарина, куда пришла стажироваться, но так и не отработала ни дня. Хозяйка магазина допустила незнакомку к работе с кассой без проверки документов, удостоверяющих личность. При этом предпринимательница сделала фото новой работницы, которая, к слову, явилась в магазин в украденном пальто.



Имеется также информация о причастности фигурантки к подобным кражам в Советском и Октябрьском районах.

Отметим, ранее она уже была судима за аналогичные преступления и находится в федеральном розыске за службой исполнения наказания по причине уклонения от исправительных работ.

Полицейские призывают руководителей торговых точек и иных заведений к бдительности при приёме на работу новых сотрудников. В случае наличия информации об этой гражданке или её местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(951)633-83-69, 8(9025)35-21-48, 8(3012)44-02-02, 8(3012)43-02-02, 8(3012)21-02-02 или 102 (112).

кража

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