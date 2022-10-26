В Улан-Удэ ищут подозреваемую в кражах с рабочих мест









Имеется также информация о причастности фигурантки к подобным кражам в Советском и Октябрьском районах.



Отметим, ранее она уже была судима за аналогичные преступления и находится в федеральном розыске за службой исполнения наказания по причине уклонения от исправительных работ.



Полицейские призывают руководителей торговых точек и иных заведений к бдительности при приёме на работу новых сотрудников. В случае наличия информации об этой гражданке или её местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(951)633-83-69, 8(9025)35-21-48, 8(3012)44-02-02, 8(3012)43-02-02, 8(3012)21-02-02 или 102 (112).



Имеется также информация о причастности фигурантки к подобным кражам в Советском и Октябрьском районах.Отметим, ранее она уже была судима за аналогичные преступления и находится в федеральном розыске за службой исполнения наказания по причине уклонения от исправительных работ.Полицейские призывают руководителей торговых точек и иных заведений к бдительности при приёме на работу новых сотрудников. В случае наличия информации об этой гражданке или её местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(951)633-83-69, 8(9025)35-21-48, 8(3012)44-02-02, 8(3012)43-02-02, 8(3012)21-02-02 или 102 (112).

Улан-удэнские полицейские разыскивают 44-летнюю женщину, подозреваемую в четырёх кражах. Предварительно установлено, что под предлогом трудоустройства в магазины и другие организации она ворует деньги и вещи, сообщает в МВД по Бурятии.В МВД рассказали, что в начале октября, проходя испытательный срок в качестве посудницы в кафе, подозреваемая в первый же день украла из раздевалки пальто хозяйки заведения Женщина вышла из помещения в украденной верхней одежде, захватив свою куртку. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.Спустя две недели она украла пять тысяч рублей из кассы магазина на улице Гагарина, куда пришла стажироваться, но так и не отработала ни дня. Хозяйка магазина допустила незнакомку к работе с кассой без проверки документов, удостоверяющих личность. При этом предпринимательница сделала фото новой работницы, которая, к слову, явилась в магазин в украденном пальто.