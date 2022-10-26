Пьяного жителя Вологодской области сняли с рейса в Иркутске





Пассажира, вылетающего из Иркутска в Москву (Шереметьево) сняли с рейса.К борту вызвали транспортных полицейских. Им командир судна сообщил, что 44-летний житель Вологодской области находился в состоянии алкогольного опьянения.Полицейские сопроводили пассажира в дежурную часть, где на него составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, мужчина был подвергнут административному задержанию.С авиапассажиром сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.