Житель Бурятии собрал коноплю для «лечения головной боли»

Автомобиль остановили автоинспекторы
24 октября в селе Тарбагатай в Бурятии автоинспекторы остановили иномарку, в салоне которой обнаружили два мешка с коноплёй. Проведённая позже экспертиза показала, что там содержалось 7,5 килограммов марихуаны.
Водитель авто – 46-летний житель села Нижний Саянтуй. Он признался полицейским, что за пару часов собрал коноплю недалеко от села Нижний Жирим.
Мужчина заявил, что с помощью марихуаны планировал избавиться от головной боли.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере». Отметим, сельчанин уже ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за наркопреступление, - сообщили в МВД по Бурятии.
Автомобиль остановили автоинспекторы
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