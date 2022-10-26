Житель Бурятии собрал коноплю для «лечения головной боли»









- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере». Отметим, сельчанин уже ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за наркопреступление, - сообщили в МВД по Бурятии.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере». Отметим, сельчанин уже ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за наркопреступление, - сообщили в МВД по Бурятии.

24 октября в селе Тарбагатай в Бурятии автоинспекторы остановили иномарку, в салоне которой обнаружили два мешка с коноплёй. Проведённая позже экспертиза показала, что там содержалось 7,5 килограммов марихуаны.Водитель авто – 46-летний житель села Нижний Саянтуй. Он признался полицейским, что за пару часов собрал коноплю недалеко от села Нижний Жирим.Мужчина заявил, что с помощью марихуаны планировал избавиться от головной боли.