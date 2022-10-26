В Забайкалье восьмимесячная девочка утонула в ванне

Отец оставил младенца без присмотра с двухлетним сыном



В посёлке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края произошёл страшный инцидент. По вине молодого отца утонула его восьмимесячная дочь в наполненной ванне.



Всё произошло вечером в квартире. По данным следствия, 24-летний отец оставил без присмотра в ванной, наполненной водой, двухлетнего сына и восьмимесячную дочь. Когда через несколько минут мужчина вернулся, обнаружил младшую дочь без признаков жизни.



Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



- Допрошены родители, запрошены данные в органах опеки, полиции. Назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



