Отец оставил младенца без присмотра с двухлетним сыном
В посёлке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края произошёл страшный инцидент. По вине молодого отца утонула его восьмимесячная дочь в наполненной ванне.
Всё произошло вечером в квартире. По данным следствия, 24-летний отец оставил без присмотра в ванной, наполненной водой, двухлетнего сына и восьмимесячную дочь. Когда через несколько минут мужчина вернулся, обнаружил младшую дочь без признаков жизни.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- Допрошены родители, запрошены данные в органах опеки, полиции. Назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Забайкалье восьмимесячная девочка утонула в ванне
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