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В Забайкалье восьмимесячная девочка утонула в ванне

В Забайкалье восьмимесячная девочка утонула в ванне
Происшествия, 
Отец оставил младенца без присмотра с двухлетним сыном

В посёлке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края произошёл страшный инцидент. По вине молодого отца утонула его восьмимесячная дочь в наполненной ванне.

Всё произошло вечером в квартире. По данным следствия, 24-летний отец оставил без присмотра в ванной, наполненной водой, двухлетнего сына и восьмимесячную дочь. Когда через несколько минут мужчина вернулся, обнаружил младшую дочь без признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Допрошены родители, запрошены данные в органах опеки, полиции. Назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

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