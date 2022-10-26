В Бурятии следы волочения привели к «чёрному» лесорубу





Рано утром в Бичурское лесничество в Бурятии поступила фотография с фотоловушки, на которой виден заезжающий в лес автомобиль.Лесники вместе с полицейскими оперативно выехали на место, где обнаружили свежие следы волочения. Оставленный след привёл их к дому в селе Малый Куналей. Во дворе дома лесники обнаружили автомобиль, к которому была прицеплена древесина.Увидев сотрудников лесничества и полиции, хозяин дома сознался, что незаконно спилил 2,5 кубометра сосны в защитных лесах. Он показал место рубки. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 79 тысяч рублей.Незаконно вырубленная древесина, автомобиль «УАЗ» и бензопила были изъяты.В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.