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В Бурятии следы волочения привели к «чёрному» лесорубу

В Бурятии следы волочения привели к «чёрному» лесорубу
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Увидев лесников и полицейских, мужчина во всём сознался

Рано утром в Бичурское лесничество в Бурятии поступила фотография с фотоловушки, на которой виден заезжающий в лес автомобиль.


Лесники вместе с полицейскими оперативно выехали на место, где обнаружили свежие следы волочения. Оставленный след привёл их к дому в селе Малый Куналей. Во дворе дома лесники обнаружили автомобиль, к которому была прицеплена древесина.

Увидев сотрудников лесничества и полиции, хозяин дома сознался, что незаконно спилил 2,5 кубометра сосны в защитных лесах. Он показал место рубки. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 79 тысяч рублей.

Незаконно вырубленная древесина, автомобиль «УАЗ» и бензопила были изъяты.

В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.
черные лесорубы

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