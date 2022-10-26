26 октября

25 октября

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В Улан-Удэ в подъезде сгорела коляска

В Улан-Удэ в подъезде сгорела коляска
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Огонь потушили до прибытия пожарных

Во вторник, 25 октября, днём в подъезде дома по улице Октябрьская в Улан-Удэ загорелась детская коляска.

Возгорание местные жители потушили до прибытия пожарных. Огонь уничтожил детскую коляску, также повреждено лакокрасочное покрытие подъезда на общей площади два квадратных метра.

- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



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