В Улан-Удэ в подъезде сгорела коляска

Огонь потушили до прибытия пожарных
Во вторник, 25 октября, днём в подъезде дома по улице Октябрьская в Улан-Удэ загорелась детская коляска.
Возгорание местные жители потушили до прибытия пожарных. Огонь уничтожил детскую коляску, также повреждено лакокрасочное покрытие подъезда на общей площади два квадратных метра.
- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
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