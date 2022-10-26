26 октября

25 октября

Популярное

В Улан-Удэ мужчина получил ожоги во время пожара в гараже

В Улан-Удэ мужчина получил ожоги во время пожара в гараже
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Огонь потушили за 11 минут

Утром 25 октября на улице Чертенкова в Улан-Удэ загорелся автомобиль, стоящий в гараже.

В гаражном боксе находился 61-летний мужчина. Он получил ожоги, но сумел самостоятельно выбраться на улицу.

- С термическими ожогами пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Приехавшие пожарные потушили огонь за 11 минут. Всего на тушении работали 10 человек и три единицы техники.

В результате пожара повреждены стена и потолок гаражного бокса и грузовой автомобиль.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 20 октября в селе Петропаловка Джидинского района произошёл пожар, унёсший жизнь 26-летней девушки. Она получила отравление продуктами горения и скончалась в реанимации.

15 октября в селе Иволгинск сгорел частный дом. Ожоги 30% тела и отравление угарным газом получил владелец дома.

6 октября на первом этаже пятиэтажного дома по улице Геологическая в Улан-Удэ произошёл пожар. Ожоги верхних дыхательных путей получил мужчина.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на «зебре» сбили мальчика
В Улан-Удэ на «зебре» сбили мальчика
Происшествия, 26.10.2022
Ребёнок доставлен в больницу
В Иркутской области на пожаре в пятиэтажке спасли семерых человек
В Иркутской области на пожаре в пятиэтажке спасли семерых человек
Происшествия, 26.10.2022
На жильцов надели специальные спасательные устройства
Забайкальца оштрафовали на 150 тысяч за дачу взятки сотруднику ГИБДД
Забайкальца оштрафовали на 150 тысяч за дачу взятки сотруднику ГИБДД
Происшествия, 26.10.2022
Мужчина подкупил сотрудника Госавтоинспекции ради новенькой иномарки
В Бурятии три собаки насмерть загрызли женщину
В Бурятии три собаки насмерть загрызли женщину
Происшествия, 25.10.2022
Собаки вырвались из вольера и напали на беззащитную пенсионерку
Улан-удэнца приговорили к 10 годам за убийство
Улан-удэнца приговорили к 10 годам за убийство
Происшествия, 25.10.2022
Расправа произошла из-за подозрений в краже
В Чите эвакуировали школы
В Чите эвакуировали школы
Происшествия, 25.10.2022
Отменили уроки у первой смены
В Улан-Удэ слегка снизилось число бытовых пожаров
В Улан-Удэ слегка снизилось число бытовых пожаров
Происшествия, 25.10.2022
Однако за прошедшую неделю произошло сразу шесть возгораний

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^