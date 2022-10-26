Огонь потушили за 11 минут
Утром 25 октября на улице Чертенкова в Улан-Удэ загорелся автомобиль, стоящий в гараже.
В гаражном боксе находился 61-летний мужчина. Он получил ожоги, но сумел самостоятельно выбраться на улицу.
- С термическими ожогами пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Приехавшие пожарные потушили огонь за 11 минут. Всего на тушении работали 10 человек и три единицы техники.
В результате пожара повреждены стена и потолок гаражного бокса и грузовой автомобиль.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 20 октября в селе Петропаловка Джидинского района произошёл пожар, унёсший жизнь 26-летней девушки. Она получила отравление продуктами горения и скончалась в реанимации.
15 октября в селе Иволгинск сгорел частный дом. Ожоги 30% тела и отравление угарным газом получил владелец дома.
6 октября на первом этаже пятиэтажного дома по улице Геологическая в Улан-Удэ произошёл пожар. Ожоги верхних дыхательных путей получил мужчина.
В Улан-Удэ мужчина получил ожоги во время пожара в гараже
Происшествия, Фото:
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