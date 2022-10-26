В Иркутской области на пожаре в пятиэтажке спасли семерых человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На жильцов надели специальные спасательные устройства



Около полуночи 24 октября семь жителей города Зима были спасены на пожаре, произошедшем в пятиэтажном панельном доме в микрорайоне Ангарском. Пожар возник в однокомнатной квартире на третьем этаже, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



На момент прибытия первого подразделения пожарных самостоятельно на улицу выбрались семь жителей дома. Звено газодымозащитной службы спасло ещё семь человек, в их числе пятеро несовершеннолетних. Их в спасательных устройствах вывели из квартир на третьем и четвёртом этажах. Самостоятельно покинуть помещения они не могли из-за сильного задымления в подъезде.



За восемь минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара квартира была повреждена на площади 12 квадратных метров. Его предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки.



С начала года в Иркутской области зарегистрировано 5018 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров уменьшилось на 40 случаев.

