На жильцов надели специальные спасательные устройства
Около полуночи 24 октября семь жителей города Зима были спасены на пожаре, произошедшем в пятиэтажном панельном доме в микрорайоне Ангарском. Пожар возник в однокомнатной квартире на третьем этаже, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
На момент прибытия первого подразделения пожарных самостоятельно на улицу выбрались семь жителей дома. Звено газодымозащитной службы спасло ещё семь человек, в их числе пятеро несовершеннолетних. Их в спасательных устройствах вывели из квартир на третьем и четвёртом этажах. Самостоятельно покинуть помещения они не могли из-за сильного задымления в подъезде.
За восемь минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара квартира была повреждена на площади 12 квадратных метров. Его предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки.
С начала года в Иркутской области зарегистрировано 5018 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров уменьшилось на 40 случаев.
В Иркутской области на пожаре в пятиэтажке спасли семерых человек
Происшествия, Фото:
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