Мужчина подкупил сотрудника Госавтоинспекции ради новенькой иномарки
Житель села Засопка Читинского района Забайкальского края признан виновным в даче взятки полицейскому через посредника.
В конце 2020 года мужчина решил за взятку незаконно зарегистрировать купленный им автомобиль Toyota LiteAce. На иномарке был установлен не предусмотренный конструкцией транспортного средства двигатель. Для этого мужчина с помощью мобильного банка перевёл своему знакомому, который выступил посредником, на банковский счёт 20 тысяч рублей. Деньги посредник обещал передал работающему на тот момент в Оловяннинском районе сотруднику Госавтоинспекции.
Посредник, оставив себе около девяти тысяч рублей, оставшиеся деньги передал сотруднику полиции. Сотрудник ГИБДД взамен выдал незаконное свидетельство о регистрации транспортного средства.
На сегодня выданные незаконно документы на автомобиль аннулированы.
- С учётом полного признания вины и иных данных о личности подсудимого суд приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Приговор в законную силу не вступил.
Указанное преступление выявлено службой собственной безопасности регионального управления МВД России, после чего сотрудник полиции уволен. Уголовное дело в отношении него находится на рассмотрении в суде.
Забайкальца оштрафовали на 150 тысяч за дачу взятки сотруднику ГИБДД
Происшествия, Фото:
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