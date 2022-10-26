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Забайкальца оштрафовали на 150 тысяч за дачу взятки сотруднику ГИБДД

Забайкальца оштрафовали на 150 тысяч за дачу взятки сотруднику ГИБДД
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина подкупил сотрудника Госавтоинспекции ради новенькой иномарки

Житель села Засопка Читинского района Забайкальского края признан виновным в даче взятки полицейскому через посредника.

В конце 2020 года мужчина решил за взятку незаконно зарегистрировать купленный им автомобиль Toyota LiteAce. На иномарке был установлен не предусмотренный конструкцией транспортного средства двигатель. Для этого мужчина с помощью мобильного банка перевёл своему знакомому, который выступил посредником, на банковский счёт 20 тысяч рублей. Деньги посредник обещал передал работающему на тот момент в Оловяннинском районе сотруднику Госавтоинспекции.

Посредник, оставив себе около девяти тысяч рублей, оставшиеся деньги передал сотруднику полиции. Сотрудник ГИБДД взамен выдал незаконное свидетельство о регистрации транспортного средства.

На сегодня выданные незаконно документы на автомобиль аннулированы.

- С учётом полного признания вины и иных данных о личности подсудимого суд приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Приговор в законную силу не вступил.

Указанное преступление выявлено службой собственной безопасности регионального управления МВД России, после чего сотрудник полиции уволен. Уголовное дело в отношении него находится на рассмотрении в суде.

дача взятки должностному лицу

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