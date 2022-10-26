Мужчина задавал вопрос: «Ты вампир или волк?!»
В Улан-Удэ заметили странного мужчину, держащего в руке нож и задающего неадекватные вопросы. Инцидент произошёл 24 октября в одном из ТЦ в центре города, рассказала девушка, которая едва не пострадала от рук неизвестного.
На первом этаже торгового центра расположена небольшая кофейня, где девушка, работающая в этом здании, заказала себе кофе. К ней подошёл подозрительный незнакомец и задал очень странный вопрос. «Ты вампир или волк?!» - обратился он.
Девушку, конечно, поразил этот вопрос, она, решив, что не расслышала, переспросила. Однако мужчина повторил то же самое. Испугавшись, улан-удэнка попросила назойливого незнакомца удалиться, но он никак не отходил от неё. При этом всё это время он держал руку в кармане.
На помощь в итоге пришла управляющая, которая прогнала незнакомца, а испуганную девушку отвели за стойку ресепшна.
В этот момент выяснилась страшная подробность – в руке в кармане всё это время мужчина держал нож.
Сотрудники торгового центра вызвали на помощь ЧОП. Улан-удэнка же со всех ног удрала в свой офис, который находится несколькими этажами выше. Она закрылась на ключ и, перепуганная, вызвала на помощь мужа.
- Мне никогда не было так страшно за свою жизнь, - эмоционально рассказала пострадавшая девушка своим подписчикам. – Это реально мой самый страшный кошмар.
К сожалению, приехавшие охранники не обнаружили мужчину с ножом, который успел скрыться. Девушка же теперь переживает, что у неё может развиться фобия и она будет перемещаться с оглядкой.
Неадекватный мужчина с ножом испугал улан-удэнку в торговом центре
Происшествия, Фото:
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