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Улан-удэнца приговорили к 10 годам за убийство

Улан-удэнца приговорили к 10 годам за убийство
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Расправа произошла из-за подозрений в краже

В Улан-Удэ суд вынес приговор 58-летнему мужчине, который убил человека, заподозрив его в краже.

Всё произошло 13 февраля 2022 года.

- Мужчина встретился с 41-летним жителем их микрорайона, которого заподозрил в краже денег и документов у своего знакомого. После отвёл его в квартиру к приятелю на улице Денисова, где стал требовать возврата похищенного. Спустя некоторое время, не получив признаний в краже, он взял на кухне нож и нанёс им удар в грудь своей жертве. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Приговором суда убийце назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
убийство

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