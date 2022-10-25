Улан-удэнца приговорили к 10 годам за убийство

Расправа произошла из-за подозрений в краже



В Улан-Удэ суд вынес приговор 58-летнему мужчине, который убил человека, заподозрив его в краже.



Всё произошло 13 февраля 2022 года.



- Мужчина встретился с 41-летним жителем их микрорайона, которого заподозрил в краже денег и документов у своего знакомого. После отвёл его в квартиру к приятелю на улице Денисова, где стал требовать возврата похищенного. Спустя некоторое время, не получив признаний в краже, он взял на кухне нож и нанёс им удар в грудь своей жертве. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Приговором суда убийце назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

