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В Чите эвакуировали школы

В Чите эвакуировали школы
Происшествия, 
Отменили уроки у первой смены

Утром 25 октября часть школ Читы получила сообщения о минировании

Комитет образования администрации города прокомментировал информацию о сообщениях о минировании образовательных учреждений города.

«В связи с сообщениями о минировании общеобразовательных учреждений проводится эвакуация школьников и коллективов некоторых школ города. В настоящее время спецслужбами в школах проводятся необходимые мероприятия. Первая смена отменена, дети отправлены домой. Проведение второй смены зависит от длительности проверочных мероприятий», - говорится в сообщении.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня сообщения с угрозами взрыва получили также две школы в Улан-Удэ
школы угроза взрыва

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