Отменили уроки у первой смены
Утром 25 октября часть школ Читы получила сообщения о минировании
Комитет образования администрации города прокомментировал информацию о сообщениях о минировании образовательных учреждений города.
«В связи с сообщениями о минировании общеобразовательных учреждений проводится эвакуация школьников и коллективов некоторых школ города. В настоящее время спецслужбами в школах проводятся необходимые мероприятия. Первая смена отменена, дети отправлены домой. Проведение второй смены зависит от длительности проверочных мероприятий», - говорится в сообщении.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня сообщения с угрозами взрыва получили также две школы в Улан-Удэ.
В Чите эвакуировали школы
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