Однако за прошедшую неделю произошло сразу шесть возгораний
В Улан-Удэ с начала года произошло 182 бытовых пожара. Количество пожаров снизилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в мэрии.
- К сожалению, за прошедшую неделю произошло шесть пожаров – это рост в три раза. В Советском районе фиксируется увеличение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем или нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печи, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Федоров.
На улице Банзарова в двухквартирном деревянном доме из-за ненадлежащей эксплуатации печного отопления произошло возгорание. В результате в доме частично обрушилось потолочное перекрытие.
- Хотелось бы обратиться к жителям города, что в рамках подготовки к зимнему периоду и обеспечения безопасности необходимо провести проверку и прочистку печных труб от сажи и копоти. Также зачастую происходит перекал печей, короткие замыкания, что тоже приводит к возгораниям. В связи с этим просим всех проверить свои электроприборы, - подчеркнул Дмитрий Федоров.
В Улан-Удэ слегка снизилось число бытовых пожаров
Происшествия, Фото:
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