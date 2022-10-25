В Иркутской области приятели воровали аккумуляторы с сотовых вышек

Мужчины совершили серию краж



В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области раскрыли кражи аккумуляторных батарей с вышек базовых станций сотовых компаний. Кражи начались ещё с июля.



Недавно полицейские задержали двух местных жителей 26 и 34 лет. На допросе мужчина признался, что украл около 50-60 аккумуляторных батарей.



Всего задержанные подозреваются в более чем 10 эпизодах преступлений. Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.



- Похищенное злоумышленники сдавали в пункты приёма металла, вырученными средствами распоряжались по своему усмотрению. Проведены обыски, часть похищенного имущества изъята, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище». Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 200 тысяч, либо лишение свободы на срок до пяти лет.



Задержанным избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

