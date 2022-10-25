25 октября

24 октября

Популярное

Житель Бурятии прятал 1,5 килограмма марихуаны

Житель Бурятии прятал 1,5 килограмма марихуаны
Происшествия, 
В Иволгинском районе нашли наркотики

По анонимному сообщению следственно-оперативная группа ОМВД России по Иволгинскому району проверила жилье 49-летнего жителя посёлка Тапхара. В ходе проверки в одной из комнат полицейские обнаружили пакет с марихуаной весом около полутора килограммов, сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

Хозяин жилища признался, что собрал коноплю в конце августа неподалеку от села для собственного употребления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.

Накануне ещё один пакет с наркотиками были изъят сотрудниками наркоконтроля у 54-летнего жителя села Хурумша Иволгинского района. Марихуану массой около килограмма мужчина прятал в надворных постройках.

наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии прятал 1,5 килограмма марихуаны
Житель Бурятии прятал 1,5 килограмма марихуаны
Происшествия, 25.10.2022
В Иволгинском районе нашли наркотики
Любовная ссора закончилась пожаром в Забайкалье
Любовная ссора закончилась пожаром в Забайкалье
Происшествия, 25.10.2022
Молодой человек, поссорившись с возлюбленной, устроил поджог
В Улан-Удэ взрывотехники проверяют школы
В Улан-Удэ взрывотехники проверяют школы
Происшествия, 25.10.2022
Вновь пришли сообщения с угрозами
В Бурятии браконьер убил кабаргу и соболей
В Бурятии браконьер убил кабаргу и соболей
Происшествия, 25.10.2022
Браконьер орудовал в Тункинском национальном парке
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение
Происшествия, 25.10.2022
Подземный толчок ощутили в более 100 населённых пунктах
В Бурятии корова застряла на кладбище
В Бурятии корова застряла на кладбище
Происшествия, 24.10.2022
Животное повредило могильную ограду
Улан-удэнец изрезал ножом сожительницу и её 14-летнюю дочь
Улан-удэнец изрезал ножом сожительницу и её 14-летнюю дочь
Происшествия, 24.10.2022
Мать с дочерью получили множественные ножевые ранения
В Иркутске назвали основные версии крушения Су-30
В Иркутске назвали основные версии крушения Су-30
Происшествия, 24.10.2022
Собственники разрушенного дома признаны потерпевшими
В Улан-Удэ водителю «помяли» машину, пока он ходил за бензином
В Улан-Удэ водителю «помяли» машину, пока он ходил за бензином
Происшествия, 24.10.2022
У мужчины прямо на проезжей части закончилось топливо

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^