Житель Бурятии прятал 1,5 килограмма марихуаны

В Иволгинском районе нашли наркотики



По анонимному сообщению следственно-оперативная группа ОМВД России по Иволгинскому району проверила жилье 49-летнего жителя посёлка Тапхара. В ходе проверки в одной из комнат полицейские обнаружили пакет с марихуаной весом около полутора килограммов, сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.



Хозяин жилища признался, что собрал коноплю в конце августа неподалеку от села для собственного употребления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.



Накануне ещё один пакет с наркотиками были изъят сотрудниками наркоконтроля у 54-летнего жителя села Хурумша Иволгинского района. Марихуану массой около килограмма мужчина прятал в надворных постройках.



