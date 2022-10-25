В Иволгинском районе нашли наркотики
По анонимному сообщению следственно-оперативная группа ОМВД России по Иволгинскому району проверила жилье 49-летнего жителя посёлка Тапхара. В ходе проверки в одной из комнат полицейские обнаружили пакет с марихуаной весом около полутора килограммов, сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.
Хозяин жилища признался, что собрал коноплю в конце августа неподалеку от села для собственного употребления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.
Накануне ещё один пакет с наркотиками были изъят сотрудниками наркоконтроля у 54-летнего жителя села Хурумша Иволгинского района. Марихуану массой около килограмма мужчина прятал в надворных постройках.
Житель Бурятии прятал 1,5 килограмма марихуаны
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