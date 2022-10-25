В Иркутской области в лобовом столкновении авто погибли оба водителя









Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Как сообщал «Байкал-Daily», 17 октября водитель «Тойоты Пробокс»



Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.Как сообщал «Байкал-Daily», 17 октября водитель «Тойоты Пробокс» насмерть задавил 72-летнего пенсионера недалеко от Иркутска.

Вечером 24 октября в селе Урик Иркутской области столкнулись автомобили Kia Rio и Toyota Corolla Fielder, ехавшие навстречу друг другу. В результате ДТП оба водителя скончались на месте.- Медицинская помощь потребовалась четырём пассажирам корейского седана, из них двое несовершеннолетних в возрасте двух и восьми лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.