В Иркутской области в лобовом столкновении авто погибли оба водителя

Также пострадали двое взрослых и двое детей
Вечером 24 октября в селе Урик Иркутской области столкнулись автомобили Kia Rio и Toyota Corolla Fielder, ехавшие навстречу друг другу. В результате ДТП оба водителя скончались на месте.
- Медицинская помощь потребовалась четырём пассажирам корейского седана, из них двое несовершеннолетних в возрасте двух и восьми лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 октября водитель «Тойоты Пробокс» насмерть задавил 72-летнего пенсионера
недалеко от Иркутска.
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