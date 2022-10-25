25 октября

24 октября

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В Иркутской области в лобовом столкновении авто погибли оба водителя

В Иркутской области в лобовом столкновении авто погибли оба водителя
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Также пострадали двое взрослых и двое детей

Вечером 24 октября в селе Урик Иркутской области столкнулись автомобили Kia Rio и Toyota Corolla Fielder, ехавшие навстречу друг другу. В результате ДТП оба водителя скончались на месте.

- Медицинская помощь потребовалась четырём пассажирам корейского седана, из них двое несовершеннолетних в возрасте двух и восьми лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 октября водитель «Тойоты Пробокс» насмерть задавил 72-летнего пенсионера недалеко от Иркутска.

ДТП смерть

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