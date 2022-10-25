Любовная ссора закончилась пожаром в Забайкалье

Молодой человек, поссорившись с возлюбленной, устроил поджог



Ночью в посёлке Оловянная в Забайкальском крае загорелся жилой дом. Из горящего дома были эвакуированы четыре человека. Огонь повредил крышу и одну из стен.



Работающий на месте участковый уполномоченный полиции обнаружил неподалёку от места пожара нетрезвого гражданина – знакомого хозяйки дома. Как выяснилось, у него произошёл конфликт с женщиной.



Задержанного – 26-летнего читинца – доставили в полицию, где выяснилось, что он и был поджигателем. В тот вечер молодой человек приехал в гости к возлюбленной, однако она отказалась его принять, на фоне чего произошла ссора. Тогда разозлившийся гость дошёл до ближайшей АЗС, где купил бензин, а вернувшись обратно, облил им стену дома и поджёг.



В результате пожара никто не пострадал, а ущерб, по предварительным данным, составил 120 тысяч рублей.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые из хулиганских побуждений, путем поджога», - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



