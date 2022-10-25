Вновь пришли сообщения с угрозами
Как стало известно «Байкал-Daily», взрывотехники работают в двух школах Улан-Удэ - №№13 и 22. По предварительным данным, сегодня утром образовательные учреждения получили сообщения с угрозами от неизвестных «минёров».
Подробности произошедшего будут известны позднее.
Как сообщал «Байкал-Daily», сообщения, в которых угрожают минированием тем или иным объектам, заметно участились в этом году. Один из последних таких инцидентов произошёл 14 октября. Тогда эвакуировали сотрудников и посетителей Верховного суда Бурятии, а также Советского, Октябрьского, Железнодорожного районного судов, а также военкомата.
Днём ранее также «минировали» ряд объектов, в том числе Улан-Удэнский авиазавод, Дом печати, здание телекомпании «Тивиком» и др.
5 октября на улице Боевая также оцепляли административное здание Военного комиссариата Бурятии из-за полученных угроз.
В конце лета угрозы получили почти все районные суды республики.
В Улан-Удэ взрывотехники проверяют школы
Происшествия, Фото:
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