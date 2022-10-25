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На Байкале произошло землетрясение

На Байкале произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Подземный толчок ощутили в более 100 населённых пунктах

Подземный толчок зарегистрирован утром 25 октября в акватории озера Байкал. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 8:33 в 22 км от посёлка Листвянка Иркутской области. Оно имело магнитуду 4,7, энергетический класс 12,4.

Подземный толчок ощутили в более 100 населённых пунктах Иркутской области и Бурятии. В Листвянке Иркутской области ощущалось 5-6 баллов, в селе Выдрино Бурятии - 5 баллов, Иркутске - 3-4 балла.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 14 октября землетрясение, произошедшее на Байкале, немало испугало жителей Бурятии и Иркутской области. Его магнитуда составила 5,9 баллов. Местные жители рассказывали о том, как «ехали на диванах» и «качались на кроватях». Толчки ощущались и на улице.

В Бурятии толчки ощутили жители 313 населённых пунктов в 12 муниципальных образованиях.

После землетрясения были обнаружены повреждения на ряде объектов в Кяхтинском, Иволгинском и Кабанском районах республики. В список попали школы, детские сады, медицинское учреждение и несколько многоквартирных домов. В основном это трещины на стенах, обвалившаяся штукатурка и лопнувшие стеклопакеты.


землетрясение

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