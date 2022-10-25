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Лишённый водительских прав житель Бурятии попал в ДТП

Лишённый водительских прав житель Бурятии попал в ДТП
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчину отправили в колонию

39-летний житель Заиграевского района Бурятии признан виновным за уезду в нетрезвом виде.

В суде установлено, что в декабре 2021 года лишённый водительских прав житель посёлка Онохой в состоянии алкогольного опьянения вновь сел за руль автомобиля. При движении по поселковой дороге мужчина выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с движущейся навстречу машиной и скрылся с места аварии.

- Заиграевский районный суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 1 год с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.
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