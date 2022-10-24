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В Иркутске назвали основные версии крушения Су-30

В Иркутске назвали основные версии крушения Су-30
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Собственники разрушенного дома признаны потерпевшими

Основные версии причин падения истребителя Су-30 на жилой дом в Иркутске – это отказ авиационной техники и ошибка пилотирования. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Истребитель упал на двухэтажный деревянный дом в микрорайоне Ново-Ленино, в секторе частной застройки, вечером 23 октября во время лётных испытаний. Погибли оба пилота — заслуженный лётчик-испытатель Максим Конюшин и лётчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков. Жертв на земле не было, так как в момент крушения, к счастью, жильцы дома отсутствовали.

В СК отмечают, что истребитель принадлежал авиапредприятию. Сейчас следователи, криминалисты и эксперты Следственного комитета и министерства промышленности и торговли проводят дополнительный осмотр места происшествия. Изъяты образцы топлива, заправленного в самолёт, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы. Произведена выемка лётно-технической документации на воздушное судно. Допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия.

Собственники разрушенного дома признаны потерпевшими и также допрошены.

В пострадавшем доме проживали две семьи, сообщил ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На месте падения самолёта возник крупный пожар: площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Перехода огня на другие дома удалось избежать.

Семьям из разрушенного из-за крушения самолета СУ-30 дома предложили квартиры из маневренного фонда города и выплату для компенсации потерь. Сейчас им восстанавливают документы.

Инцидент в Иркутске стал уже вторым падением военного самолёта в черте города меньше чем за неделю. 17 октября истребитель Су-34 упал в жилом квартале в городе Ейск в Краснодарском крае. Тогда погибли 15 человек, в том числе трое детей. 43 человека пострадали, среди них 10 детей. Основная версия следствия – техническая неисправность воздушного судна. 
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