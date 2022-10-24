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В ночных клубах Иркутска обнаружили более 20 подростков

В ночных клубах Иркутска обнаружили более 20 подростков
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Рейды прошли в пятницу и субботу

В Иркутске в пятницу и субботу полицейские проверили ночные заведения на соблюдение требований законов. Были выявлены нарушения в сфере оборота наркотиков, алкогольной и спиртосодержащей продукции, миграционного законодательства и комендантского часа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Так, в ходе проверок, обнаружены 24 подростка, не достигших 18-летнего возраста. Все они доставлены в дежурную часть, где переданы родителям. По каждому факту составлены материалы за нарушение комендантского часа, которые будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних.

Кроме того, в двух ночных клубах обнаружено несколько видов спиртного без сопроводительных документов. Крепкий алкоголь изъят. В отношении организаторов возбуждено административное производство по частям 1, 2 статьи 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Предпринимателям грозят штрафы до 200 тысяч рублей.

В отношении 20-летнего посетителя составлен протокол за потребление наркотиков.

Также был выявлен гражданин Киргизии, который с 2019 года нелегально проживал в России.

Подобные рейды проводятся в Иркутске постоянно. 
ночной клуб

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